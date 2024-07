Aosta la città più costosa d’Italia nel 2024

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 21 luglio 2024) Lepiù costosenelquali sono? Nel confronto tra i centri urbani più cari e quelli più economici, si scopre che adla vita costa in media il 57,8% in più rispetto a Napoli. La situazione cambia se si analizza solo il carrello della spesa alimentare. Infatti per l’acquisto di 28 prodotti di largo consumo, dall’ortofrutta ai latticini, passando per carne, pasta, pane, bevande e prodotti in scatola, la spesa più alta si registra a Bolzano, con uno scontrino da oltre 208 euro, seguita da Trieste (206 euro) e Milano (203,6 euro), contro una media nazionale, per le stesse voci, di circa 187 euro. Il carrello più “leggero” a Catanzaro, dove per l’acquisto dei medesimi prodotti si spendono 156,5 euro.