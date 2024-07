A 16 anni finisce in coma etilico | volontario Anc gli salva la vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Marina di Ravenna (Ravenna), 21 luglio 2024 – La notte scorsa il provvidenziale quanto lodevole gesto di Fabio Marzufero, appartenente al Nucleo volontariato di Ravenna dell’Associazione Nazionale Carabinieri (Anc), ha consentito dire laad un 16enne forlivese. Era da poco trascorsa la mezzanotte, quando a Marina di Ravenna nei pressi del Bagno ‘Singita’, ilAnc ha agito prontamente, eseguendo manovre di disostruzione sul minore, in evidente stato di intossicazione acuta da alcol, con la lingua che gli ostruiva la gola. A supportare il 16enne erano due giovani che, comprensibilmente preoccupati e spaventati, non sapevano come agire. Grazie al tempestivo intervento di Marzufero, il ragazzo ha per fortuna ripreso a respirare, in attesa dell’arrivo dell'ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria delle Croci’ di Ravenna.