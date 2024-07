43 anni in carcere da innocente il Missouri libera la 64enne Sandra Hemme Errore record per gli Usa ma il procuratore s’infuria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Una donna americana di 64, che nello Stato delscontava una condanna all’ergastolo per omicidio, è statata dopo 43dietro alle sbarre dopo che un giudice ha riconosciuto che è stata vittima di un “palesegiudiziario”. Ma il caso di(nella foto da giovane) ha provocato un conflitto fra il giudice e ilgenerale dello Stato, che si oppone con ogni mezzo al suo rilascio. Nel frattempo, scrive l’Associated press,ha lasciato il penitenziario di Chillicothe e ha abbracciato la sua famiglia in un parco e, per la prima volta, la nipotina che aveva visto solo in fotografia. Secondo Innocence Project, una organizzazione che combatte gli errori giudiziari,è il detenutorimasto inpiù a lungo nella storia giudiziaria degli Stati Uniti.