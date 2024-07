Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024) Notiziario 13.20 Percorrendo la via litoranea traffico rallentato tra castel fusano e campo ascolano nei due sensi di marcia In via nettunense si rallenta ad aprilia altezza svincolo statale pontina direzione anzio Rimanendo in via nettunense rallenbtamenti a pavona in prossimita dell'incrocio con la via del mare direzioneIn via appia un incidente rallenta il traffico altezza frattocchie direizone