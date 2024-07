Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024) 11.20 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA APPIA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SRALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA PERCORRENDO LAFIUMICINO PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA COLOMBO E PARCO DE MEDICI DIREZIONE FIUMICINO IN VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SPOSTIAMO IN VIA APPIA DOVE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral