Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2024 ore 07:30 (Di sabato 20 luglio 2024) Viabilità 20 LUGLIO 2024 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO LA SR471 DI LEONESSA, A CAUSA DI UN INCENDIO E DI ALCUNE PICCOLE FRANE LA STRADA È CHIUSA AL TRAFFICO TRA LO SVINCOLO DI VIA SALARIA E IL COMUNE DI BORBONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA Regione. SPOSTAMENTI FACILITATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 16:00 DI OGGI. DIVIETO CHE SARÀ REPLICATO ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI DALLE 7 ALLE 22.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 20:30 - SONO ATTIVE DEVIAZIONI CI SPOSTIAMO SULLA ROMA – TARQUINIA SPENTO L’INCENDIO DIVAMPATO AL KM 25, IL TRAFFICO NON è Più BLOCCATO, TUTTAVIA PERMANGONO LE CODE TRA ARANOVA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA AURELIA CODE TRA MACCARESE E PALIDORO, VERSO CIVITAVECCHIA SUL RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE REGOLARE, ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA ROMA-FIUMICINO SULLA ROMA-NAPOLI CODE IN SMALTIMENTO TRA SAN CESAREO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI INFINE, SULLA PONTINA PERMANGONO I RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO E DA POMEZIA ADA APRILIA, IN TUTTI I CASI VERSO LATINA DA GINAPANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 19:45 - Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 19 LUGLIO ORE 18. A SEGUIRE DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA SULLA PONTINA DIREZIONE LATINA RISOLTO L’INCIDENTE, PERMANGONO RALLENTAMENTI DALLA CRISTOFORO COLOMBO A SPINACETO IN DIREZIONE LATINA SEMPRE SULLA PONTINA, SPENTO L’INCENDIO CODE A TRATTI DA CASTEL DI DECIMA A VIA DIAMARE IN DIREZIONE LATINA DA GINAPANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ 19 LUGLIO 2024 ORE 18. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI, IL TRAFFICO NON È PIÙ BLOCCATO, TUTTAVIA, CI SONO CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD AD ANAGNI, IN DIREIZONE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA IN ESTERNA IN INTERNA CODE DALLA NOMENTANA ALLA A24 ROMA-TERAMO SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO CODE N SMALTIMENTO A PARIRE DALLA CRISTOFORO COLOMBO SEMPRE SULLA PONTINA SPENTO L’INCENDIO FORTI DISAGI SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE DALLA COLOMBO A SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA SEMPRE IN DIREZIONE LATINA SI SONO FORMATE CODE DA CASTEL DI DECIMA A VIA MONTE D’ORO, PER UN INCENDIO ORA SPENTO L’INCENDIO PERMANGONO LE CODE A TRATTI DA CASTEL ROMANO A POMEZIA IN TUTTI I CASI IN DIREIZONE LATINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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