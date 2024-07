Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024)20 LUGLIOORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO LA SR471 DI LEONESSA, A CAUSA DI UN INCENDIO E DI ALCUNE PICCOLE FRANE LA STRADA È CHIUSA AL TRAFFICO TRA LO SVINCOLO DI VIA SALARIA E IL COMUNE DI BORBONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL RESTO LA CIRCONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA. SPOSTAMENTI FACILITATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 16:00 DI OGGI. DIVIETO CHE SARÀ REPLICATO ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI DALLE 7 ALLE 22.