Unicredit utile semestre previsto oltre 49 miliardi +11%

(Di sabato 20 luglio 2024)potrebbe chiudere il primodell'anno con una crescita dell'dell'11% a 4,9e del 4,45% dei ricavi a 12,43, di cui 6,06 nel secondo trimestre. Sono le stime medie degli analisti in vista dei conti che saranno diffusi mercoledì prima dell'apertura di Borsa. Come sempre Piazza Gae Aulenti apre la stagione delle semestrali delle banche italiane, che insieme a quelle europee, secondo gli analisti, si trovano a dover fronteggiare una crescita piatta del credito erogato, a causa dei tassi elevati, e maggiori rischi sul debito sovrano dopo l'incertezza post-elezioni in Francia. Perpoi pesano alcune perplessità sull'esposizione diretta e indiretta in Russia, che rimane un "punto sensibile", e sul debito sovrano italiano che, secondo gli analisti di Bloomberg Intelligence, "si è ristretta ma rimane ancora superiore a quella dei rivali europei".