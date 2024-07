Ultime Notizie Roma del 20-07-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Volpi tecnici su larga scala sono segnalati in tutto il mondo a causa dell’ aggiornamento di un software banche media trasporti attualmente subendo importanti interruzioni sul piano informatico le compagnie aeree statunitensi Imposta uno stato globale per tutti i voli da loro operati problemi anche in Spagna Fermi gli aeroporti di Sydney Berlino 50 voli cancellati all’aeroporto di Fiumicino tra partenze e arrivi in Gran Bretagna stop ai treni problema che riguarderebbe Falcon senso il nostro di cybersicurezza Cruise Strike ha causato il blocco dei servizi Microsoft ha annunciato di aver identificato isolato il problema numero di computer però si sono bloccati visualizzando una fermata blu senza riuscire a riavviarsi Microsoft ha dichiarato di aver adottato azioni di mitigazione oggi ...