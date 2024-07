Ultime Notizie Roma del 20-07-2024 ore 15 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 20 luglio al microfono Giuliano Ferrigno dopo il tavolo globale che ieri ha colpito i sistemi informatici di tutto il mondo aziendeservizi si stanno lentamente riprendendo sono stati banche ospedali e compagnie aeree i soggetti più colpiti da l’aggiornamento software con Bagheria della società di Sicurezza Informatica crowdstrike che ha interessato i sistemi Microsoft Windows il CEO della società scusandoci ancora per l’interruzione trovare dei servizi alternatore è stata rilasciata una soluzione che poi deve passare un po’ di tempo prima che tutti i sistemi sono di nuovo attivi e funzionanti via Galati n m mentre alcuni servizi aerei stanno iniziando a tornare alla normalità dopo che mi divori 6800 sono stati cancellati gli operatori si aspettano che alcuni ritardi e cancellazioni per ti stanno Tuttavia durante il fine ...