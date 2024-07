Trieste pestano un giovane con mazze da baseball | 7 le persone fermate

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 20 luglio 2024)unconda: 7 lecon l’accusa di lesioni gravi aggravate e violenza di gruppo Un pestaggio brutale avvenuto in pieno giorno aha lasciato sconvolta la città. Un gruppo di setteè indagato per aver aggredito selvaggiamente un ragazzo conda, causandogli gravi ferite. L’episodio è accaduto il 29 giugno in pieno centro cittadino. La vittima è stata accerchiata dal gruppo di aggressori e colpita ripetutamente con leda