Torino Vagnati dirige il calciomercato | da Adams a Ilic e le richieste di Vanoli le parole del dt granata

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 20 luglio 2024) Il dt delDavidesale in cattedra eil, dae tanto altro, ledell’ex Spal Si prospettano ore impegnative, le prossime in arrivo, per ildel. Intervenuto in conferenza stampa in quel di Pinzolo (sede del ritiro) il DT delDavide