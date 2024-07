TILT | PARATA DI VIP PER IL NUOVO SHOW DI PAPI RILANCIO O FINE CARRIERA A MEDIASET?

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 20 luglio 2024) Domenica 21 luglio in prima serata su Italia 1, al via “– Tieni il tempo”, ilgamecondotto da Enricoche mette in competizione alcuni volti noti dello spettacolo e sport. In ogni appuntamento due squadre formate ciascuna da quattro celebrities, pronte a divertirsi e mettersi in gioco attraverso esilaranti prove con un unico denominatore comune: la musica. Ospiti della prima puntata: Manuela Arcuri, Joe Bastianich, Elisabetta Canalis, Jasmine Carrisi, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Rita Pavone e Beppe Vessicchio. Al centro dello studio un grande disco, che ricorda il “mitico” vinile e si trasforma di volta in volta in elemento fondamentale del programma. Saranno, infatti, decise dalla rotazione del disco le sfide che i due team dovranno affrontare.