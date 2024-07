Tilt informatico | ripresa lenta di attività a livello mondiale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Le società di tutto il mondo stannomente riprendendo ledopo il guastosenza precedenti che tra gioved' sera e ieri ha paralizzato per ore i loro sistemi. Aziende, banche, ospedali e compagnie aeree sono state tra le più colpite dall'aggiornamento software difettoso rilasciato dall'azienda di sicurezza informatica CrowdStrike. L'amministratore delegato di CrowdStrike, George Kurtz, si è scusato su X per l'interruzione del servizio ed ha dichiarato che il problema è stato corretto, ma ha ammesso che potrebbe passare "un po' di tempo" prima che tutti i sistemi tornino a funzionare. Alcuni sistemi possono essere riparati e ripristinati immediatamente, ha aggiunto Kurtz in un'intervista alla Cnbc ma per altri "potrebbero volerci ore, potrebbe essere necessario un po' più di tempo" prima che tutto sia di nuovo attivo e funzionante.