Tabacco cavalca l’Onda Nuovo Porto Alabe? Proviamo a imitarlo e magari a superarlo

(Di sabato 20 luglio 2024) Siena, 20 luglio 2024 – «? Ho cominciato a prepararlo per l’Assunta già da una decina di giorni». Parola di Antonio Siri che il sauro di 12 anni vittorioso il 4 luglio nelcon Brigante lo conosce meglio di tutti. «Quando è arrivato dalla Sardegna, nel 2015, è venuto subito da me», racconta il fantino. Che in un attimo fotografa la condizione di: «Sta benissimo. E’ rientrato in modo perfetto». Naturale chiedere se ad agosto potrebbe vincere ancora. «E’ un cavallo che ha vinto e che ha perso sei volte, dipende molto dalla situazione. Può vincere e può perdere». Anche per Siri deve essere stata una bella soddisfazione questo successo. «Se lo meritava un Palio. Sono stato molto felice per il cavallo, per la Contrada, per tutti i protagonisti del successo e per il proprietario di, Riccardo Coppini.