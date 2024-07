Strage via D’Amelio | all’Eremo di San Vitaliano ricordati Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 20 luglio 2024) Caserta. Presso l’Eremo di Sana Casola, si è tenuta una commemorazione per ricordaree glisua, a 32 anni dalla tragicadi Via. L’evento, organizzato dall’associazione di legalità “Invisibili” e da “Azione e Partecipazione”, con la collaborazione del “LuogoMemoria dei Caduti in Missioni Internazionali di Pace”, ha reso omaggio anche a Nicola Barbato, SovrintendentePolizia di Stato e Medaglia d’oro al Valor Civile. Per l’occasione l’Eremo, è stato allestito con grafiche e immagini, nonché opere realizzate dai giovani artisti del territorio, Sofia Battiloro, Mario Cresci e Ludovica Di Virgilio. Dopo la Santa Messa officiata da don Valentino Picazio, dedicata alle vittime di Viae a Nicola Barbato, al termine ci sono gli interventi del dott.