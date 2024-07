Stefano De Martino | Quando Amadeus molla io sono il suo supplente

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 20 luglio 2024) E’ il personaggio sul quale la Rai ripone grandi aspettative a partire dalla prossima stagione e, almeno, per i prossimi quattro anni.Desarà catapultato dal 2 settembre nell’access prime time di Rai1, alla guida di Affari Tuoi, con l’obiettivo di non far rimpiangere. L’abbiamo incontrato sul ‘blue carpet’ della presentazione palinsesti 2024/2025., sei il nuovo che avanza in Rai? Che avanza, nel senso che è in più. Lo stai dicendo tu Che avanza Il nuovo che avanza in Rai, è l’ennesimo esordio, è l’ennesima staffetta che faccio con. Io subentroluiil suo. Devo dire che questa staffetta ha portato bene a entrambi su Stasera Tutto è Possibile, speriamo che continui a farlo su Affari Tuoi.