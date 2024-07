Stefano De Martino è il nuovo uomo della Rai da Affari Tuoi a Sanremo 2027 | “Raccomandato solo dal pubblico”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 20 luglio 2024) Dalla presentazione dei palinsesti Rai 2024/2025 si evince che il nome diDeha assunto una centralità differente da una prima e seconda serata su Rai 2. Dopo Amadeus, avanti De: questa la staffetta confermata dall'Ad Sergio Rossi. E a chi lo etichetta come uno di destra: "Onestamente io non conosco nessuno in politica. La spinta è stata Stasera tutto è possibile, la mia vera raccomandazione è il pubblico".