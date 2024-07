Signora di 61 anni mette la benzina con la sigaretta accesa | l’auto prende fuoco lei è in prognosi riservata E' successo nel Catanese

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 20 luglio 2024) Unadi 61è rimasta gravemente ustionata nell’incendio della propria auto andata amentre, con la, stava versando del carburante nel serbatoio della vettura. È accaduto alla periferia di Trecastagni, in provincia di Catania, dove, come ha ricostruito Rei Tv ( in alto un fotogramma del servizio ), l’utilitaria si era fermata perché rimasta a secco di carburante.