Se la pillola non va giù da alcol a zero acqua gli errori più comuni dei pazienti

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 20 luglio 2024) (Adnkronos) – No, non basta un poco di zucchero e lava giù, come cantava Mary Poppins, l'indimenticata tata magica nel film cult della Disney. "Non voglio fare del male a un personaggio che mi riporta all'infanzia, ma facciamo già colazioni molto ricche di zuccheri e, con tutto quello che mangiamo, se evitiamo di L'articolo Se lanon va giù, daglipiùdeiproviene da Webmagazine24.