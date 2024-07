Schlein per ampia convergenza di tutti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 20 luglio 2024) 11.45 "Noi come Pd siamo ovunque testardamente unitari.Lo siamo ancora di più dopo il buon risultato alle amministrative e alle Europee"."Quando c'è una candidatura credibile e un progetto condiviso cono convinta che tra le forze che vogliono costruire l'alternativa alla destra si possa realizzare un'".Così la segretaria Pd. A Perugiaha firmato al banco del Pd per il referendum per l'abolizione della legge sull'Autonomia differenziata."Riforma sbagliata che spacca in 2 il Paese e aumenta diseguaglianze.