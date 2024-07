Schlein l' ampia convergenza di tutti è possibile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) "Noi come partito democratico siamo ovunque testardamente unitari lo siamo ancora di più dopo il buon risultato che abbiamo visto alle amministrative e alle europee": lo ha detto ai giornalisti la segretario Pd, Elly, che partecipa nel capoluogo umbro al lancio del Comitato regionale a sostegno del referendum per l'abolizione della legge sull'Autonomia differenziata ed è presente dalle ore 9 al banchetto Pd ai giardini di piazza Italia. "Pensate - ha aggiunto - a quello che è accaduto in questa città: Vittoria Ferdinandi (nuova sindaca sostenuta dal campo largo ndr.) ha riacceso una speranza. Faranno un grande lavoro, faccio un in bocca al lupo a lei e a tutta la sua nuova squadra. Tutte le forze alternative alla destra hanno deciso insieme di sostenerla.