Sardegna | agricoltura e allevamento punti di forza e criticità

(Di sabato 20 luglio 2024) Cagliari, 20 lug. (Adnkronos) – Laè una terra di agricoltori e allevatori. Secondo i dati ricavati dal report Istat Noi Italia 2024 e dal 7° censimento dell?pubblicato nel 2022, in Italia complessivamente la superficie agricola utilizzata (Sau) è di 12,4 milion di ettari. Laè al terzo posto tra le regioni italiane con 1,23 milioni di ettari che corrispondono a quasi il 10% del totale della Sau nazionale, dietro soltanto a Sicilia 1,34 milioni e Puglia 1,30 milioni. Il numero di aziende agricole a livello nazionale è di 1.133.006, il 30% in meno rispetto a dieci anni prima. Di queste, 47.077 sono attive sull?Isola, un numero molto ridotto rispetto all?ampiezza del territorio agricolo. Si pensi che, ad esempio, in Puglia ci sono oltre 194 mila aziende e in Sicilia oltre 143 mila.