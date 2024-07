Sampaoli dichiarazioni SHOCK contro Dembelé | Gioca come un AUTISTICO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 20 luglio 2024) Jorge, in un’intervista a So Foot, ha criticato così lo stile di gioco di Ousmane Dembele, attaccante della Francia e del PSG.– «Quando parte, gli altritori sonospettatori che guardanofinirà l’azione. Sanno cheun: inizia l’azione e la finisce da solo. Non ha la capacità di far brillare un