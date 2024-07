Ruba argento nella ditta in cui lavora arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Arezzo, 20 luglio 2024 – Dipendente infedelenell'azienda orafa dovecon l'accusa di furto pluriaggravato. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile della Questura di Arezzo. Si tratta di un 39enne aretino che si sarebbe reso responsabile del furto continuativo dipuro in grani, monili e semiti. Secondo la polizia la refurtiva veniva portata via volta per volta dall'operaio, che l'avrebbe poi rivenduta a una specie di 'mercato nerò del distretto. Tutto è partito dai sospetti dei titolari, che hanno fatto denuncia alla squadra mobile. Sono partite le indagini che hanno accertato come, in corrispondenza delle giornate in cui si registravano gli ammanchi, l'uomo era in turno. Così è iniziato il monitoraggio del suo comportamento con le telecamere. La polizia hail 39enne all'uscita dal lavoro dopo un ultimo furto.