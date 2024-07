Rimini soccorrono una turista per strada e poi la violentano in una stanza d’albergo Fermati due lavoratori stagionali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Unasvizzera è stata violentata in una camerada dueche l’avevano soccorsa per. I due uomini, un pizzaiolo di 59 anni di origini egiziane ed un cameriere 48enne originario di Frosinone, sono in stato di fermo con l’accusa di violenza sessuale. La violenza – Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, al momento dell’incontro con i due uomini, nel pomeriggio del 15 luglio scorso, la ragazza si trovava per, stesa a terra su un marciapiede e in stato confusionale. Con la scusa di soccorrerla, gli aggressori l’avrebbero portata in unasempre adove l’avrebbero spogliata e messa sotto la doccia, ma prima di chiamare i soccorsi avrebbero abusato sessualmente di lei.