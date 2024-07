Rai 1 fa gol con gli onorevoli | tutti ipnotizzati dalla Partita del Cuore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Ladel) L'attesissima “del” su Rai 1 vince la prima serata del mercoledì con 2.165.000 spettatori e il 18.2% di share. L'evento quest'anno ha fatto parlare di sé perla presenza nella Nazionale dei Politici di rappresentanti di tanti schieramenti come Elly Schlein, Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Francesco Boccia, Licia Ronzulli, il Presidente della Camera Fontana, il ministro Giorgetti, il Presidente del Senato La Russa e molti altri. Casca in un momento particolare: a pochi giorni dall'attentato a Donald Trump, nel mezzo delle votazioni per la Commissione Europea e delle trattative post-elezioni in Francia. Vederequesti “nemici” uniti per un'unica causa, quella nobile della beneficenza, ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tanti italiani.