Provedel Lazio | Io capitano? Noi abbiamo SCELTO Cataldi Proteste tifosi? Li CAPISCO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 20 luglio 2024) Le parole di Ivan, portiere della: «Qui sto molto bene e non ho avuto farfalle particolari in testa» Ivanha rilasciato una lunga intervista a Radiosei: di seguito le parole del portiere della. MANCATA CONVOCAZIONE AD EURO 2024 – «Aldilà delle scelte del Commissario tecnico, è chiaro che come ragazzo che sogna di arrivare in