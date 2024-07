Preghiera a Maria 20 luglio | la Madonna di Superga veglia su Torino

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di sabato 20 luglio 2024) Per fronteggiare le difficoltà, il Duca Vittorio Amedeo II di Savoia fa voto alladie fa erigere sul colle un Santuario, in caso di vittoria. Promette alla Vergine che, se il suo popolo avesse vinto la battaglia, allora avrebbe dato il via alla costruzione di una grande chiesa in suo onore. Assieme L'articolo, 20: ladisuproviene da La Luce di