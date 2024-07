Prada Courrèges Erdem Tre stilisti per tre look bellissimi di Scarlett Johansson

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 20 luglio 2024) Portami sulla luna., regina indiscussa della moda custom-made per fisici sinuosi e petite, torna sul red carpet per promuovere il suo ultimo film Fly me to the moon – Le Due Facce Della Luna ambientato nell’epoca dell’allunaggio. Sullo schermo, è una moderna – e sinuosa – Jackie O’ in abiti da giorno coloratissimi e vistosi.