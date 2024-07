Pomigliano d’Arco | Giubbotto antiproiettile pistola e droga in un box in via Cantone 4 gli arrestati

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di sabato 20 luglio 2024)– Blitz da parte dei Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna adove sono finite in manette ben 4 persone, tutti giovani e del posto già noti alle forze dell’ordine. I Carabinieri sono intervenuti in un box a via Ercolee lì hanno sorpreso i 4 con le mani nel sacco. Rinvenuti e sequestrati 35 dosi di hashish per un peso complessivo di 70 grammi, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico e del denaro. I 4 non avevano vie di fuga e non hanno opposto resistenza. Nel garage trovati anche 2 pistole calibro 9×21 pronte all’uso, 1, altre 32 cartucce dello stesso calibro dellarinvenuta e un paio di guanti.