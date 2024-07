Passeggia sui binari a Firenze treni in ritardo in tutta Italia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 20 luglio 2024) AGI - Un uomo, ancora non identificato,suinella stazione die blocca tutti i, causando ritardi fino a 90 minuti. La Polfer sta cercando di rintracciarlo, ma ora il protagonista rischia la denuncia per interruzione di pubblico servizio. Essendouno snodo cruciale tra nord e sud istanno subendo ritardi in. Turisti e passeggeri sgomenti affollano la hall. Code interminabili alle biglietterie e paura di perdere le coincidenze in quello che e' un week end di fine luglio.