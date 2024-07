Palinsesti Rai 4 Rai Movie Rai 5 e Rai Storia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 20 luglio 2024) Ecco l’offertadelle tematiche Rai 4, Rai, Rai 5 e Raiche intrattengono i telespettatori con proposte mirate, tra serie tv, cinema, cultura e produzioni amarcord. Rai 4,Cinema e serie tv sono alla base della proposta di Rai4. Prima serata Lunedì Il primo giorno della settimana sarà quello dedicato al ciclo di film d’azione, denominato Action Pop. Tra i titoli previsti, in prima tv, ci sono: Escape Room Man in the Dark Wolf Warrior Martedì Il prime del martedì è quello riservato ai Blockbuster.