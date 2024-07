Ogni anno 400 persone muoiono per annegamento 40 sono bambini

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 20 luglio 2024) AGI -in Italia, circa 400perdono la vita per. Di queste, circa 40 (il 10%)minori. Presso i pronto soccorso del Bambino Gesù negli ultimi 10 anniarrivati circa 80e ragazzi vittime di incidenti di balneazione. In vista della Giornata mondiale per la prevenzione dell'del 25 luglio, istituita dalle Nazioni Unite, gli esperti dell'ospedale forniscono le indicazioni per ridurre al minimo i rischi legati a questo fenomeno. "Sorveglianza, prevenzione e rispetto delle regolei 3 fattori più importanti per evitare pericolosi incidenti", spiega Sebastian Cristaldi, responsabile del Dea II livello del nosocomio romano. Secondo i dati sulle cause di mortalità pubblicati dall'Istat, in 10 anni in Italiamorte 3.760per. Di questi, 429 eranoe ragazzi (43 circa).