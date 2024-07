Notte di terrore a Sondrio Inseguita dallo stupratore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024)nellain città. Vittima una donna. Nella tarda serata di mercoledì (verso le 24), la Polizia diha arrestato uno straniero di 24 anni, resosi responsabile dei reati di lesioni personali, violenza sessuale e rapina nei confronti di una cinquantatreenne. Teatro via Vanoni, uno degli ingressi principali del capoluogo. Lo straniero ha tentato dapprima un approccio con la donna, la quale stava transitando a piedi, ma dopo essere stato respinto ha iniziato a seguirla insistentemente. La donna, accortasi di essere pedinata, ha imboccato una strada laterale della via, con l’intento di chiedere aiuto al personale del vicino Istituto di vigilanza privata, non riuscendo però nel suo intento, poiché raggiunta dall’aggressore.