Nato inviato Sud a Spagna | Italia irritata con Stoltenberg

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 20 luglio 2024) 'Sorpresa e disappunto' dell'esecutivo per la scelta del segretario generale che si avvia a concludere il mandato Irritazione del governono per la scelta del Segretario generale dellaJensdi indicare un diplomatico spagnolo come rappresentante speciale dell'Alleanza Atlantica per il fronte sud. La settimana scorsa, durante il vertice, Giorgia Meloni aveva