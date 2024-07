Napoli cibo avariato in un ristorante al Rione Sanità | sequestrata mezza tonnellata

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di sabato 20 luglio 2024), non tracciabile e conservato in pessime condizioni igienico-sanitarie è stato scoperto in unsrilankese al, in via Mario Pagano.in unalGli agenti della Polizia Locale di, Unità Operativa Stella, guidati dal Comandante Gaetano Vassallo e coordinati dal Comandante L'articoloin unalTeleclubitalia.