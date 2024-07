Milano furti in appartamento | bloccati due ladri in poche ore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024)– Estate, tempo di vacanze. E diin abitazione. Nella mattinata di venerdì 19 luglio, duedisono stati arrestati dalla polizia: in un caso è stata decisiva la telefonata di un vicino-sentinella; nell'altro, è stata la padrona di casa, aiutata da un passante, a bloccare l'intruso prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. In via dei Garofani Il primo raid è andato in scena qualche minuto prima delle 9 in via dei Garofani, in zona Primaticcio. Un inquilino dello stabile si è accorto che qualcuno stava cercando di forzare la porta d'ingresso dell'di un vicino, fuoriper ferie. A quel punto, ha deciso di avvisarlo; a sua volta, il proprietario dell'abitazione ha allertato il 112.