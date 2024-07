Milano flash mob pro Palestina | No indifferenza basta guerre No ai prodotti di Israele pace per i nostri figli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Nella mattina di sabato 20 luglio varie associazioni, tra cui ‘CLN Resistenza‘ e ‘Mondo Senza Guerra e Senza Violenza‘, hanno organizzato unmob per il cessate il fuoco in Medio Oriente. Al suono della sirena i partecipanti si sono stesi a terra e sono stati coperti da lenzuoli bianchi in Piazza Sant’Agostino, zona dove il sabato è solito il mercato, a. “Lo facciamo perché lesono il problema prioritario di tutta l’umanità. Dobbiamo sollecitare igoverni a ritirarsi da questa via di distruzione, si profilanoatomiche. Ci sono persone che non capiscono cosa significa morti, morti e morti” hanno dichiarato Grazia e Clara di CLN Resistenza. Al termine delmob, una passante ha espresso il suo dissenso sul tema: “non vuole i palestinesi perché sono violenti”.