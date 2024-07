Medio Oriente fuoco su Gaza Lunedì Netanyahu incontra Biden

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 20 luglio 2024) La pressione internazionale, ma anche interna, suè sempre più forte, e nella giornata di oggi sono previste in Israele nuove proteste contro il suo governo e per chiedere un accordo che consenta la liberazione degli ostaggi. Al contrario il premier ritiene che aumentare la «pressione militare» su Hamas sia un modo per «promuovere» un accordo per il rilascio degli ostaggi. Mentre la