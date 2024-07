Manca il confronto sulla Russia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Fino a prova contraria la Costituzione italiana garantisce la libertà di pensiero e la libertà di esprimerlo pubblicamente. Poi nel merito ciascuno potrà intervenire. Io per esempio penso che aver tradito gli accordi di Minsk su impulso della Nato abbia provocato un'inutile immane strage. Sono libero di pensare che il popolo Ucraino sia stato deliberatamente sacrificato per interessi di terzi. Inoltre non mi risulta che l’Italia abbia dichiarato guerra alla Federazione Russa. In un paese democratico ci si confronta. Qui arriva il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, e decide lui cosa è giusto e sbagliato e invoca la censura puntualmente arrivata da mani semi ignote. Cosa pensa il Prefetto di questa palese violazione dei valori costituzionali? Daniele Giovanardi