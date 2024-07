L’ultima euro-beffa | la compagna Salis in attesa di giudizio si piazza in commissione Giustizia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 20 luglio 2024) Incredibile ma vero. La maestrina antifà, accusata di essere vicino alla nota Hammerbande (la Banda del martello), Ilaria, neo-eletta al Parlamentopeo sotto le insegne di Verdi-Sinistra e libertà, ha vinto uno scranno nella, Libertà civili e Affari interni (Libe) di Strasburgo. Un colpaccio, non c’è dire per una detenuta con l’accusa di aver aggredito a martellate esponenti di destra radicale in una manifestazione a Budapest. Scarcerata solo perché eletta in Parlamento. Lanelladi Strasburgo Tra i 75 membri della(Libe) infatti, accanto ad Alessandro Ciriani (FdI), Paolo Inselvini (FdI), Cecilia Strada (Pd), Alessandro Zan (Pd), Caterina Chinnici (Fi), Susanna Ceccardi (Lega), Giuseppe Antoci (M5S), c’è anche lei, la nuova eroina dell’estrema sinistra.