L’Udinese fa MURO su Samardzic | o parte per QUELLA CIFRA oppure non verrà ceduto sul mercato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 20 luglio 2024) CalcioUdinese,si avvicina al Milan? In casa bianconera non partirà per meno di questa. LE ULTIME L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul il Milan ha bussato alla porta delper riuscire a portare a casa(aspettando riscontri da Fofana). Tuttavia la strada si sta dimostrando in salita. Trovare un accordo