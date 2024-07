Lucca Udinese | Stiamo lavorando tanto ho voglia di fare bene

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 20 luglio 2024) Le parole di Lorenzo, attaccante dell’, dopo l’amichevole dell’pareggiata con una sua doppietta Lorenzoha parlato dopo la doppietta nel pareggio in amichevole tra Wolfsberger-. Di seguito le sue parole. «Siamo andati in vantaggio 2-0 poi, per due sbavature, abbiamo subito due rete ma non è importante., facciamo chilometri