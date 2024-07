Lo strano caso delle repliche estive su Rai 1

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 20 luglio 2024) Prendi un programma andato in onda nella stagione invernale e riproponilo in estate. Questo è il modus operandi della nostra televisione che, per questioni di costi, tra giugno e agosto infarcisce i palinsesti di. E se per la tv commerciale la scelta è comprensibile, per la tv pubblica le cose dovrebbero stare diversamente, soprattutto quando le scelte sono a dir poco discutibili. Ciò che appare assurdo è che, invece di pescare tra i tanti programmi andati bene, ad essere riproposti in estate siano programmi che non hanno di sicuro sbancato l’Auditel. Boomerissima nel sabato di Rai 1 Il primo di questi casi paradossali è quello che riguarda Boomerissima, programma di Alessia Marcuzzi andato in onda su Rai 2 per la prima volta a gennaio 2023.