LIVE Superbike GP Repubblica Ceca 2024 in DIRETTA | Razgatlioglu domina la Superpole quarto Bulega

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:27 Al momento è tutto, amici di OA Sport. L’appuntamento è per le 14:00, orario d’inizio di gara-1! Grazie per essere stati con noi. A più tardi! 11:24 Ci aspetta dunque una gara-1 divertentissima. Toltoche sembra di un altro pianeta c’è grandissimo equilibrio tra gli altri centauri. 11:2o Di seguito la classifica completa della1.ToprakBMW M 1000 RR1’30.064 7 2.IANNONE AndreaDucati Panigale V4R1’30.729+0.6657 3.LOWES AlexKawasaki ZX-10RR1’30.758+0.6947 4.NicoloDucati Panigale V4R1’30.857+0.7937 5.GARDNER RemyYamaha YZF R11’30.889+0.8257 6.PETRUCCI DaniloDucati Panigale V4R1’30.997+0.9337 7.BAUTISTA AlvaroDucati Panigale V4R1’31.017+0.9537 8.GERLOFF GarrettBMW M 1000 RR1’31.082+1.0187 9.LOCATELLI AndreaYamaha YZF R11’31.110+1.0467 10.