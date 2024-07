LIVE – Napoli-Mantova 3-0 amichevole 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Tutto pronto per il secondo test del ritiro di Dimaro per il. La squadra di Antonio Conte scenderà in campo alle 18:00 di oggi, sabato 20 luglio, per sfidare il, formazione neopromossa in Serie B. Tanta curiosità per vedere all’opera i volti nuovi, a partire da Leonardo Spinazzola che nella prima uscita stagionale ha trovato il suo primo gol. Dovrebbe esserci anche Victor Osimhen, che ha saltato il test con l’Anaune per un problema muscolare. Il futuro del nigeriano è ancora un rebus e Conte farebbe carte false per blindarlo. Il pressing del PSG prosegue e i prossimi giorni saranno decisivi. COME SEGUIRE LA PARTITA Aspettando il rientro dei nazionali, intanto, il tecnico cerca indicazioni preziose dai giocatori che ha a disposizione in questo momento. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.