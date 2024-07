LIVE – Genoa-Venezia 2-0 amichevole 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Alle 17:00 al ‘Benatti’ di Moenascenderanno in campo in occasione di una delle amichevoli più attese di luglio, la prima tra due club di Serie A. Ildi Gilardino è reduce da una salvezza più che tranquilla in una stagione che non ha mai visto i rossoblù scivolare nei bassifondi della classifica. Per ildopo la grande promozione guidata da Paolo Vanoli, il testimone passa ad Eusebio Di Francesco che aspetta altri colpi di mercato del ds Antonelli (ieri presente in conferenza stampa per fare il punto sulle trattative). COME SEGUIRLA IN TV In Val di Fassa entra nel vivo il precampionato delle due squadre. E per i due allenatori è il momento di fare un bilancio dei primi giorni di lavoro: gioco, singoli e condizione. Sono tanti gli elementi da valutare per Gilardino e Di Francesco.