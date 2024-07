LIVE F1 GP Ungheria 2024 in DIRETTA | tutto pronto per la FP3 sarà ancora sfida a 4?

Leggi tutta la notizia su oasport

12.19 È risaputo come Budapest sia un tracciato dove sorpassare è difficilissimo. Dunque la qualifica è generalmente determinante, come dimostrato dai seguenti numeri: – In 16 occasioni (43,1%) il vincitore è partito dalla pole position. – In 23 occasioni (60,5%) il vincitore è partito dalla prima fila. – In 32 occasioni (84,2%) il vincitore è partito da una delle prime tre caselle. 12.16 Team con più vittorie: MCLAREN (11) Il team di Woking si è imposto con Ayrton Senna (1988, 1991, 1992); Mika Häkkinen (1999, 2000); Kimi Räikkönen (2005); Lewis Hamilton (2007, 2009, 2012); Heikki Kovalainen (2008) e Jenson Button (2011). 12.13 Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (9) L'inglese è partito davanti a tutti nel 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020, 2021, 2023.