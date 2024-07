LIVE Berrettini-Tsitsipas ATP Gstaad 2024 in DIRETTA | l’azzurro può mettere paura al greco

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella semifinale dell'ATP 250 ditra Matteoe Stefanos. Penultimo atto che si preannuncia equilibrato e spettacolare, magari come la sfida di ieri tra il romano e Felix Auger-Aliassime, conclusasi senza break e con due tie-break vinti dall'ex n.6 del mondo. Partita che si incrocerà poi con quella che vede di fronte alle 11 di oggi Quentin Halys e Jan Lennard Struff e che designerà il primo finalista del torneo su terra battuta In Svizzera. Ottimi segnali destati da, che non ha ancora perso un parziale ae che ha perso solo una volta il turno di battuta nel primo gioco della partita contro Daniel Galan in ottavi di finale.