LIVE Berrettini-Tsitsipas 3-4 ATP Gstaad 2024 in DIRETTA | si prosegue ‘on serve’ nel 1 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Risposta fuori didi rovescio. A-40 Ancora uno smash “arrampicato” del greco. 40-40 Lungo anche questo rovescio. Quarta parità. A-40 Attento con l’attacco di dritto il greco. 40-40 Si infrange sul nastro il lungolinea di rovescio di. A-40 Gran dritto stretto del greco dopo il servizio. 40-40 Si arrampica e chiude lo smash. 40-A Serve&volley sulla seconda, risponde bene e basso di rovescio il romano. Primo break point del match! 40-40 Gran recupero lungolinea vincente, ben toccato da! 40-30 Sbaglia il greco con il dritto. 40-15 Seconda ancora in kick e ancora vincente. 30-15 Ancora con la prima. 15-15 Kick vincente del greco. 0-15 Comincia ancora con un doppio fallo (2°). 3-3 Terzo game a zero per